Bernardeschi: Italia sia come la Juve

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAR - "Della mia Juve vorrei portare in azzurro la consapevolezza della propria forza. Perché questa Italia è forte davvero e dobbiamo crederlo ogni giorno: siamo una Nazionale giovane, ma piena di talento". Un messaggio pieno di ottimismo, quello lanciato da Federico Bernardeschi, dal ritiro di Coverciano. "Contro Finlandia e Liechtenstein sono partite da vincere, normale sentire questa pressione - ha proseguito l'attaccante della Juve - Questa fa parte del gioco ed è giusto averla, la maglia azzurra è importante. Vero che segniamo poco in rapporto a quanto creiamo, ma stiamo lavorando per migliorare anche sotto questo aspetto. E comunque, nelle ultime quattro partite, abbiamo fatto passi avanti e abbiamo mostrato grandissimo gioco. Siamo sulla strada giusta per l'Europeo".