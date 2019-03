Al Tjf Kyle Eastwood con 'Gran Torino'

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Oltre ai già annunciati Gavin Bryars, Jon Balke Siwan ed Enrico Rava, la 7/a edizione del Torino Jazz Festival, dal 26 aprile al 4 maggio, vedrà esibirsi anche il fenomenale sassofonista Joshua Redman con il suo Trio, il contrabbassista Kyle Eastwood, con Stefano Di Battista, Fabio Gorlier e Alessandro Minetto nel concerto 'Gran Torino', dedicato al cinema, il giovane trombettista e compositore newyorkese Peter Evans accompagnato dal percussionista Levy Lorenzo.

Diretto da Diego Borotti e Giorgio Li Calzi, il Tjf vede numerose produzioni originali realizzate da musicisti torinesi insieme a protagonisti della scena internazionale. Proprio come il concerto Gran Torino, (il 3 maggio alle Ogr) nato da un'idea venuta al direttore Borotti, a New York, un anno fa, mentre al Blue Note di New York assisteva ad un concerto di Kyle Eastwood, figlio del grande regista Clint, autore del film 'Gran Torino'.