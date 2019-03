Video nato in carcere vince Sotto18 Off

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - 'Fuoriluogo', film realizzato dai ragazzi del carcere minorile Ferrante Aporti di Torino, ha vinto il Concorso nazionale Off della 20/a edizione di Sottodiciotto Film Festival & Campus, riservato ai cortometraggi realizzati in ambito extrascolastico dagli under 18.

La giuria, composta dal regista Enrico Bisi, dalla documentarista Rosa Canosa e da Marco Maccarini, presentatore e autore televisivo, speaker di Radio Italia, ha decretato il film vincitore tra i 16 visionati.

Il videoclip è una sorta di video per accompagnare la canzone 'Crazy' scritta da un compagno. Si tratta di una miscellanea di immagini e suoni sul tema del fuori/dentro, vissuto da ognuno di loro attraverso i ricordi e le storie della vita fuori e dentro il carcere.

Una menzione speciale è andata a 'Fetus' del goriziano Jan Devetak, storia di un incontro sulla spiaggia tra un ragazzo biondo con gli occhi verdi ed una ragazza dalla pelle scura, con gli occhi smarriti, "che viene da un paese lontano e ha paura".