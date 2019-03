Margherita Palli ricorda Luca Ronconi

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Margherita Palli, storica scenografa e costumista, torna a Torino nell'ambito del progetto Retroscena, il 20 marzo al Teatro Gobetti, per parlare di teatro e di cultura contemporanea in dialogo con Federica Mazzocchi del Dams del capoluogo piemontese.

L'incontro è promosso dal Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, che per anni l'ha vista lavorare al fianco di Ronconi in spettacoli che hanno fatto la storia del teatro italiano degli ultimi anni, come 'Fedra' di Racine nel 1983, 'Besucher' di Botho Strauss nel 1989, 'Strano interludio' di O'Neil nel 1990, 'L'uomo difficile' di von Hofmannsthal nel 1990. Palli, sempre a Torino, ha lavorato anche con Valter Malosti in 'Signorina Giulia' di Strindberg, nel 2010, e con Leo Muscato ne 'Il nome della Rosa' di Stefano Massini.

Vincitrice di numerosi premi, Palli sta realizzando le scene di 'Se questo è un uomo' di Primo Levi, regia di Malosti, coprodotto col Tpe e in programma al Teatro Carignano il 23 aprile.