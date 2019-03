Incendio in una azienda di Torino

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Un incendio è divampato a Torino in un'azienda specializzata in allestimento fieristici di via Natta, vicino all'Allianz Stadium. Le fiamme hanno distrutto il capannone di circa 800 metri quadrati. Tre squadre dei vigili del fuoco, con l'ausilio dell'autopompa serbatoio, due autobotti, un'autoscala e il carro auto protettore, insieme al nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) sono stati impregnati nelle operazioni di spegnimento sino a questa mattina. Ancora ignote le cause del rogo.