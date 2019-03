Con inizio estate riparte Asti-Cuneo

(ANSA) - CUNEO, 18 MAR - I cantieri della Asti-Cuneo, fermi dal 2012, ripartono "all'inizio dell'estate". Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che col premier Giuseppe Conte ha effettuato un sopralluogo al troncone interrotto dell'autostrada. "Siamo all'ultimo metro", ha detto Toninelli, che dopo il sopralluogo ha incontrato il presidente della Regione Sergio Chiamparino e una delegazione di sindaci del territorio negli uffici della prefettura di Cuneo.

"Noi non solo sblocchiamo i cantieri, ma lo facciamo con un approccio ben diverso rispetto al passato - sottolinea Conte - Nessun regalo ai concessionari, nessuna proroga ad libitum: quel che è giusto pagare, si paga; per il resto non si regala niente".

Perplesso per la soluzione adottata il governatore Chiamparino, che ha chiesto e ottenuto la costituzione di un tavolo ministeriale per monitorare la procedura.