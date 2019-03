Asti-Cuneo, Conte 'risolvere problemi'

(ANSA) - CHERASCO (CUNEO), 18 MAR - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli sono arrivati a Cherasco per un sopralluogo sul tracciato dell'autostrada Asti-Cuneo, tuttora incompiuta a 29 anni dall'accordo firmato da ANAS e dalla concessionaria Satap per l'avvio dei lavori. Per concludere l'autostrada, di cui il primo tratto é stato inaugurato nel 2005, mancano anCora 9 chilometri. Dopo una riunione tecnica nella zona dove c'è il troncone interrotto della Asti-Cuneo, Conte e Toninelli si trasferiranno in Prefettura, a Cuneo, per incontrare i sindaci.

"Siamo qui per risolvere i problemi, tocca a noi assumerci la responsabilità, ci impegniamo a risolverli", afferma il presidente Conte. Dal 2012, anno in cui si sono fermati i lavori, "sono passati troppi anni", aggiunge il premier.