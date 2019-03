Torna più freddo, minime vicine a zero

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Dai oltre 24 gradi della temperatura registrata ieri agli 11.9 della massima di oggi, nel centro di Torino. La vampata semiestiva di metà marzo è finita e nei prossimi, secondo le previsioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) le minime torneranno vicine allo zero anche in pianura e collina.

Niente ancora piogge se non le debolissime precipitazioni cadute oggi sul nord-est del Piemonte, come i 3.2 millimetri misurati dal pluviometro di Trivero (Biella); solo nuvole invece su Torino, dove è tornata a salire l'umidità oggi oltre l'80%.

Domani il vento farà tornare il cielo nuovamente sereno ed è previsto il ritorno del foehn, in serata, nelle vallate alpine.