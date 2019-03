Sempre più caldo, +8 a metà marzo

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Marzo sempre più caldo in Piemonte.

Oggi sono state registrate massime di 8 gradi superiori alla media di metà mese - informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale)- con 27 gradi sfiorati nel Verbano-Cusio Ossola, a Candoglia Toce (26.6). Nel centro di Torino superati i 24 gradi, nella provincia è Cumiana - massima di 25.7 - la località con la temperatura più alta. Quasi 25 gradi anche nel Vercellese. Domani, tuttavia, ci potrebbe essere un primo ridimensionamento del caldo, con una flessione di 5-6 gradi delle massime e qualche debole pioggia sul Piemonte orientale, Lunedì prevalenza di cielo sereno ma - prevede sempre Arpa - tornerà il vento di foehn nelle vallate alpine e la tramontana sugli Appennini. Per il momento, quindi, non sono previste precipitazioni di un certo rilievo, anche se i giorni scorsi a 2000 metri di altitudine sono caduti 20-30 centimetri neve sui rilievi occidentali e 30-40 sulle Alpi Pennine e Lepontine.