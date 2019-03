Juve, Allegri lascia a riposo CR7

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Cristiano Ronaldo non è stato convocato da Allegri per la trasferta di domani a Genova. "Lo lascio a casa, in questo momento farlo giocare di nuovo sarebbe troppo rischioso - ha spiegato il tecnico bianconero - ha bisogno di riposare, ha giocato tantissime partite e ci sono anche le due della Nazionale".