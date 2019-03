Golf, Allianz partner circolo I Roveri

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Nuovo inizio per il Golf Club Royal Park I Roveri di Torino. Il circolo, tra i più prestigiosi d'Europa, inaugura la stagione annunciando una nuova partnership con Allianz, che dà il suo nome ai due percorsi, e aprendo le porte della Edoardo Molinari Academy. "Iniziamo un nuovo percorso - commenta il vicepresidente del Royal Park I Roveri, Andrea Agnelli - con l'obiettivo di dare vita ad uno dei migliori progetti a livello continentale".

L'annuncio della partnership durante la Ribbon Ceremony dell'inaugurazione e intitolazione dei due percorsi. Col vicepresidente Agnelli, erano presenti Donna Allegra Agnelli, presidente Royal Park I Roveri, e i vertici del Gruppo assicurativo finanziario. "La partnership con Allianz inserisce in un novero esclusivo di realtà golfistiche a livello mondiale il circolo", secondo al mondo a vantare un accordo col gruppo assicurativo e bancario dopo il St Andrews Links, in Scozia, storico tempio mondiale del golf.