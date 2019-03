Ferita da padre perché vive all'italiana

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Sdegno a Livorno Ferraris, comune della pianura vercellese dove è nato Galileo Ferraris, per il caso della ventenne marocchina investita dal padre che la rimproverava di voler "vivere all'italiana" e di non volere indossare il velo. Attorno alla ragazza si è subito stretta la società di basket per la quale gioca, l'ADBT Livorno Ferraris.

"Siamo un solo gruppo - scrivono su Facebook - e sappiamo benissimo quanto tu sia forte! ADBT Livorno Ferraris sarà il tuo scudo. Ti aspettiamo Miriam".

La giovane è riuscita a mettersi in salvo, riportando solo lievi ferite, ed è stata dimessa dal pronto soccorso dell'ospedale con una prognosi di pochi giorni. Il padre è in carcere con l'accusa di tentato omicidio.