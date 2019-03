Torino: Mazzarri, col Bologna al top

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Walter Mazzarri si prepara ad affrontare di nuovo il Bologna di Sinisa Mihajlovic, proprio il tecnico che sostituì nel gennaio 2018 in granata, un incrocio che segna anche la 50/a presenza del toscano alla guida di Belotti e compagni. "Tra le squadre che lottano per non retrocedere - osserva Mazzarri - è il Bologna è quella con i maggiori valori tecnici. Con Mihajlovic hanno cambiato modulo, giocano spregiudicati e hanno fatto buoni risultati. Sarà una partita difficilissima, dovremo essere al top". Possibile qualche cambio nell'undici che andrà in campo dall'inizio, soprattutto a centrocampo. "Uno dei dubbi che ho è Lukic è tornato ad allenarsi bene, ma stano facendo bene anche Baselli, Rincon e Meité", dice il tecnico, che in attacco dovrebbe invece continuare a puntare sulla coppia Zaza-Belotti, con Iago Falque pronto a subentrare.