Chiamparino, per Toninelli Tav è sospesa

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Non si è parlato in specifico di nessuna opera, con una battuta il ministro Toninelli ha chiarito che la Tav è una questione a sè che per il momento è sospesa, questo è il termine che ha utilizzato. Poi si è impegnato ad avere incontri Regione per Regione per definire le diverse opere sul piano stradale, autostradale e ferroviario in modo da fare un piano di investimenti su cui marciare". Così il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino lasciando Palazzo Chigi dopo il vertice sulle infrastrutture.