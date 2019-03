Torna vento, 90 kmh orari in Val di Susa

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Dopo un giorno di calma, il vento è tornato impetuoso in Piemonte dal primo pomeriggio: raffiche vicine ai 90 kmh a Susa (Torino), 102 kmh sulla Gran Vaudala, al confine con la Valle d'Aosta, 93 sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere. Il foenh si è spinto fino in pianura: alla periferia di Torino la stazione meteo di Arpa ha registrato raffiche a 62 kmh.

Le condizioni meteo resteranno all'insegna del vento fino a venerdì, con temperature massime a 22-23 gradi in pianura e bassa collina nel Torinese, nell'Astigiano e nell'Alessandrino.

Poche le precipitazioni previste, con l'unica eccezione delle creste più alte di confine dalle Alpi Graie alle Lepontine dove viceversa le nevicate saranno abbondanti.

Nessun cambiamento è previsto nei giorni successivi, con temperature ancora sopra la norma e siccità destinata ad aggravarsi. Da oggi è in vigore lo stato di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi, in tutto il Piemonte.