Juve, bianconeri esultano sui social

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - "Una partita semplicemente epica".

Bastano le parole di capitan Chiellini per riassumere la storica rimonta della Juventus contro l'Atletico Madrid, "il modo migliore per festeggiare le 500 con questa maglia" ha concluso il difensore nel suo post su Twitter.

Quello del capitano bianconero è uno dei tanti post celebrativi che hanno inondato i social network dopo l'impresa della Juventus: "Che squadra, che cuore" ha aggiunto Emre Can su Twitter, lui che della sfida dell'Allianz Stadium è stato la vera sorpresa, schierato da Allegri nel ruolo di centrale difensivo.

"Ci sono momenti - è il pensiero di Pjanic affidato ai social - in cui le parole non servono ma basta uno sguardo. Che poi qualcuno aveva qualche dubbio?" ha concluso il regista bosniaco a commento della foto scattata negli spogliatoi con i bianconeri nel pieno della festa post vittoria.

Una vittoria celebrata anche dai grandi ex, da Claudio Marchisio ("Mamma mia Cristiano Ronaldo!") ad Alex Del Piero: "Immensa Juve".