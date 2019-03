Florence+The machine a Bologna e Torino

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Sono praticamente sold out le due date italiane di Florence + The Machine il 17 marzo all'Unipol Arena di Bologna e il 18 al Pala Alpitour di Torino, ma chi vorrà ancora assistere al suo spettacolo potrà farlo nella data estiva programmata a Milano Rock il 30 agosto.

La notizia è stata confermata oggi da Live Nation, che organizza tutte e tre le date della rockstar inglese considerata tra le più talentuose e influenti del momento. Con il suo ultimo e quarto album 'High As Hope' è stata inserita nelle nomination ai Brits Award, mentre il suo singolo 'Moderation', uscito su tutte le piattaforme, è tra i brani più ascoltati.

A salire sul palco prima di Florence + The Machine, saranno The 1975, band fresca di pubblicazione dell'ultimo disco 'A Brief Inquiry Into Online Relationships'.