Falsi finanzieri rapinarono coppia,presi

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Presentandosi come finanzieri impegnati in una perquisizione hanno sequestrato in casa una coppia per derubarla di gioielli e denaro e, nelle settimane successive al colpo, hanno minacciato le vittime di farle finire in carcere se non avessero consegnato 50 mila euro: "Se fate denuncia non vi crederanno. Vi conviene pagare". Quattro uomini e una donna, tutti italiani fra i 37 e i 64 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per rapina e tentata estorsione.

L'episodio risale al 26 ottobre ed è avvenuto a Grugliasco.

Gli investigatori hanno individuato la banda grazie anche alla somiglianza di uno dei suoi componenti con il famoso attore statunitense Joe Pesci: la descrizione del suo aspetto ha agevolato le ricerche.