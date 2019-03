Anarchici, 'fogli di via' da Torino

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Numerosi fogli di via sono stati emessi dalla questura di Torino a carico di anarchici che hanno partecipato, lo scorso 11 febbraio, a una dimostrazione di protesta nell'aula bunker delle Vallette durante un'udienza di un processo per terrorismo. Lo si è appreso in ambienti giudiziari.

In quell'occasione, una sessantina di persone cominciarono a scandire slogan impedendo al pubblico ministero Roberto Sparagna di prendere la parola per l'inizio della requisitoria. I giudici della Corte d'assise fecero sgomberare l'aula.

Il processo riguardava gli anarchici accusati fare parte delle Fai-Fri, una rete di sigle che firmò una serie di azioni (attentati, plichi esplosivi) tra il 2003 e il 2016.