Al via 20/o Sotto18 parlando di selfie

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - L'anteprima di 'Dafne', di Federico Bondi, reduce dalla calorosa accoglienza alla Berlinale, dove ha vinto il premio Fipresci, storia di una donna con la sindrome di down, forte e piena di energia umana, apre il 15 marzo la 20/a edizione del Sottodiciotto Film Festival, forse la più ricca e variegata di sempre. Con una forte impronta sociale considerato il tema, l'autorappresentazione mediale come racconta il titolo 'Me, Myself(ie) And I'.

Tra gli altri inediti e anteprime, 'Selfie', di Agostino Ferrente, in cui i due giovani protagonisti si raccontano attraverso un iPhone, il surreale 'Diamantino' di Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, lo sconvolgente 'The Cleaners' in arrivo dal Sundance, di Hans Block e Moritz Riesewieck, sugli 'spazzini digitali'.

Il festival, tra l'altro, omaggia i 90 anni di due amati personaggi dei cartoon, Braccio di Ferro e Tintin, la regista francese Francoise Romand, e Beppe 'Pe' Calopresti.

Particolarmente forte quest'anno la collaborazione con Università e Dams.