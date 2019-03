Treni storici, 33 viaggi in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - La Regione Piemonte ha stanziato 500 mila euro per finanziare 33 appuntamenti a bordo di treni storici, che saranno organizzati insieme alla Fondazione Fs che si occupa della conservazione della storia delle Ferrovie italiane. L'iniziativa, illustrata oggi dagli assessori al Turismo e ai Trasporti della Giunta Chiamparino, Antonella Parigi e Francesco Balocco, farà rivivere in chiave turistica la suggestione dei vecchi treni fra marzo e dicembre di quest'anno.

Le linee sulle quali torneranno a circolare i convogli storici, autentici gioielli in grado di evocare suggestive atmosfere del passato e fornire un punto di vista insolito sul paesaggio piemontese, sono: Novara-Varallo, Ceva-Ormea, Asti-Castagnole-Neive e Asti-Castagnole-Nizza, Torino-Bra, Cuneo-Ventimiglia, Novara-Domodossola. Lungo i percorsi saranno organizzati eventi culturali ed enogastronomici, concordati con le amministrazioni del territorio coinvolte nell'organizzazione.