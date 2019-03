Simeone: Complimenti a Juve, ha meritato

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "La Juve è stata molto simile all'Atletico dell'andata. Noi abbiamo sofferto, come era accaduto a loro all'andata: passano ed è giusto così. Hanno meritato. Il carattere dei miei? Non ho visto particolari problemi sotto questo profilo; c'è da dire che la Juve è stata superiore e dobbiamo farle i complimenti. Sono stati più bravi di noi e hanno meritato la vittoria. Forse non sono riuscito a trasmettere alla squadra quello che serviva. Ronaldo? E' il migliore del mondo". Così Diego Simeone, dopo il ko contro la Juve.