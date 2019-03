Peppe Servillo legge Italo Calvino

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Sarà Peppe Servillo, attore e storico leader degli Avion Travel, il protagonista della seconda serata del ciclo Italo Calvino. Tutto in un punto, domani 13 marzo alle 21, nel grattacielo Intesa Sanpaolo. Leggerà le pagine del romanzo Il barone rampante, nella riduzione curata da Giulia Cogoli. Calvino racconta la storia di Cosimo, un ragazzo di dodici anni che, dopo aver subito un'ingiustizia familiare, decide di andare a vivere sugli alberi. Una scelta da cui non tornerà indietro: vive tutta la vita per aria, scopre il mondo e i rapporti umani, l'amore, la politica. Il ciclo di letture, curato da Cogoli, è parte del programma culturale di Intesa Sanpaolo presso il grattacielo, con lezioni di storia, conferenze, mostre. Calvino è il quarto scrittore dopo Natalia Ginzburg, Primo Levi e Fruttero & Lucentini.

Introduce Domenico Scarpa. L'ingresso è gratuito, ma con prenotazione sul sito www.grattacielointesasanpaolo.com/news. Sarà possibile seguire la lettura in diretta streaming collegandosi al sito.