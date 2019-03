Nora-Natale in casa Helmer a Torino

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Rendere contemporaneo e ancora rivoluzionario un testo di 140 anni fa, 'Cuore di bambola' di Ibsen, che allora fece scandalo per l'analisi delle menzogne sulle quali spesso si basa un matrimonio all'apparenza perfetto: è quanto propone 'Nora - Natale in Casa Helmer', regia della giovane e già nota regista ungherese Kriszta Szekely in scena, in anteprima nazionale dal 14 marzo al Teatro Carignano di Torino.

"E' uno spettacolo sulla guerra tra i sassi di cui è intrisa la storia - ha spiegato oggi la regista durante le prove - che ho ambientato ai giorni nostri perché i temi che pone, la falsità, la sottomissione della donna al marito e alla famiglia nel nome della famiglia perfetta, la paura di stare soli non hanno tempo. Anche se molto è cambiato in materia di diritti e libertà delle donne, ma spesso solo a livello legislativo e formale, meno a livello interiore. Il testo di Ibsen è sicuramente 'datato' e anche troppo prolisso, ma ancora immanente". Lo spettacolo è in lingua originale con i sovratitoli.