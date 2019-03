Incendi,torna stato massimo pericolosità

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Torna in vigore in tutto il Piemonte lo stato di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi. Il provvedimento - annuncia la Regione - sarà in vigore da domani.

Siccità e vento hanno favorito numerosi incendi, da ieri, ed è entrato in azione il Sistema antincendi boschivi della Regione (volontari Aib e Vigili del fuoco) a San Carlo Canavese, Val della Torre, Bollengo, Bairo e Givoletto, nel Torinese; Viarigi (Asti); Paesana e Bagnolo Piemonte (Cuneo); Cremolino (Alessandria); Mottalciata (Biella).

Continua a essere attivo il fronte di Givoletto e Val della Torre dove, da questa mattina, stanno operando due elicotteri regionali e uno del Centro operativo aereo unificato (Coau). I sindaci hanno aperto Centri operativi comunali (Coc). Per facilitare gli interventi di spegnimento è stata chiesta l'interruzione della linea elettrica ad alta tensione, pur assicurando la fornitura di energia nella zona. Sono all'opera luogo 25 vigili del fuoco, 35 volontari Aib e una squadra di droni.