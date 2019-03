Furto da 200 mila euro ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 12 MAR - Hanno sfondato con un muletto il muro esterno in cemento armato di un deposito di generi alimentari e si sono impadroniti di merce per un valore di 200 mila euro. Il "colpo" è stato messo a segno a Spinetta Marengo, sobborgo di Alessandria.

Ad agire, secondo i primi accertamenti, è stato un gruppo di circa otto persone, tutte con il volto coperto da un passamontagna. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e stanno procedendo con le indagini.

I ladri hanno portato via la merce con un camion.