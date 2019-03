Auto: Grob investe in Italia

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - La Grob Italy continua a investire in Italia. L'azienda tedesca, che produce macchinari per lavorazione ad alta precisione e ha una divisione che fa componenti per l'auto elettrica, aprirà un fabbrica a Pianezza (Torino) dove sposterà l'attività di Buttigliera Alta: un investimento da 10 milioni e 60 dipendenti, 50 assunzioni in cantiere. La prima pietra è stata posata oggi, in una cerimonia con i dirigenti tedeschi, il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz e il sindaco di Pianezza Antonio Castello.

"Questo stabilimento - spiega la Grob - permetterà di potenziare le attività in un settore importante come quello della mobilità elettrica". Il polo Grob occupa un'area di 24 mila metri quadrati di cui 4.800 di area produttiva e 3.300 di uffici e servizi. "E' una gran bella dimostrazione di collaborazione tra pubblico e privato, che farà nascere un grande stabilimento con prospettive di crescita. Torino e il Piemonte restano attrattivi per chi è alla ricerca di alta tecnologia", sottolinea Dal Poz.