Vincitori del 18/o gLocal Film Festival

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Il documentario 'My Home, in Lybia' di Martina Melilli, pensato per ricostruire l'atmosfera della Libia contemporanea attraverso il ricordo della vita dei nonni che in quel paese vissero, e i messaggi telefonici con un amico libico, e il cortometraggio intimista 'La lampara' di Gino Caron, hanno vinto il primo premio nelle due sezioni documentario e cortometraggio della 18/a edizione del gLocal Film Festival Un festival durato 6 giorni, che ha portato in sala 59 film tra omaggi, concorsi e proiezioni speciali, vetrina del miglior cinema indipendente progettato e realizzato in Piemonte.

Ai due film vincitori, la giuria composta da Eugenio Allegri, Daniela Persico e Daniele Segre, ha consegnato il Premio Turet. Tra le altre opere premiate vi sono 'Scuola in mezzo al mare' di Gaia Russo Frattasi, 'Waiting' di Stefano Di Polito, 'A spasso con i fantasmi' di Enrico Verra e 'Whitexploitation' di Riccardo Menicatti e Bruno Ugioli.