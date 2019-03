Trovata auto uomo ucciso a Moncalieri

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - E' stata ritrovata a Collegno l'automobile di Umberto Prinzi, l'uomo ucciso con un colpo di pistola alla nuca e notato ormai privo di vita il 14 dicembre sulla collina di Moncalieri (Torino). Sul caso indagano i carabinieri. L'ipotesi è che Prinzi sia rimasto vittima di una vendetta: aveva da poco scontato una condanna per l'omicidio di un transessuale, Cosimo Andriani detto 'Valentina', avvenuto nel 1995.

La vettura di Prinzi, una Lancia Delta, era parcheggiata a Collegno (Torino) in una zona frequentata da prostitute e transessuali. Su un sedile sono state rilevate tracce di sangue.

Il Ris dei carabinieri svolgerà una serie di accertamenti tecnici. Al momento gli investigatori non escludono che Prinzi sia stato ucciso a bordo dell'automobile. Umberto Prinzi aveva 47 anni. Per l'omicidio di Valentina era stato condannato a 22 anni di reclusione, pena che aveva terminato di scontare nell'ottobre del 2018.