Produzione industriale Piemonte frena

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Il Piemonte chiude il quarto trimestre 2018 con un risultato negativo della produzione industriale, in calo dello 0,4%, in controtendenza rispetto al +1,9% della Lombardia e al +2,2% del Veneto. Peggiorano tutti gli indicatori e sono fermi gli investimenti.

La diminuzione più significativa - secondo l'indagine congiunturale di Unioncamere, presentata con Intesa Sanpaolo e Unicredit - appartiene al comparto dell'auto (-13,1%), in calo anche l'industria aerospaziale (-3,3%), mentre cresce il settore alimentare (+1,9%). L'intero 2018 presenta una variazione ancora positiva (+1%), inferiore però al +3,6% dei 2017 e al +2,2% del 2016.

"Il Piemonte è in frenata. I dati dimostrano che la nostra economia dipende in modo imprescindibile dall'auto e dal suo indotto", sottolinea il presidente di Unioncamere, Vincenzo Ilotte.