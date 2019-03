Museo Nazionale Cinema, bando direttore

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - La Fondazione Maria Adriana Prolo mette a bando il ruolo di direttore del Museo Nazionale del Cinema. Tra i più importanti al mondo per la ricchezza del patrimonio e per i programmi di attività scientifiche e divulgative, il Museo Nazionale del Cinema ha la sua sede espositiva nella Mole Antonelliana, edificio simbolo della città di Torino.

Il Museo guarda a un ampio campo di competenze ampio, che comprende curatori esperti nella conduzione museale o nelle attività espositive, con particolare riferimento a istituzioni dell'area cinema, inclusi festival e archivi cinematografici; ma anche storici e studiosi di cinema, arti contemporanee, linguaggi multimediali, con competenze nell'organizzazione culturale. "I candidati dovranno in particolare dar prova di visione innovativa nella progettazione del futuro Museo e del più ampio coinvolgimento del pubblico. Dovranno possedere capacità di conduzione gestionale e amministrativa, e attitudine a lavorare in gruppo". Il bando sarà aperto fino al 15 aprile.