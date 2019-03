Inter, golfista Molinari a "Welcome to"

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Francesco Molinari protagonista del quinto episodio di "Welcome to", il format digitale della Inter Media House che esplora le eccellenze dell'Italia in compagnia di figure di spicco del mondo dello sport, della cucina, del design e delle arti.

Tifosissimo dei nerazzurri, reduce dall'ennesimo trionfo sul green nell'Arnold Palmer, il campione della Race to Dubai 2018 racconta il legame con l'Inter. "Tifo questo club - rivela 'Chicco' Molinari - fin da piccolo nonostante nella mia famiglia siano tutti juventini. E' una passione che mi porto da tempo, da quando Suning ha preso in mano il club ho visto un approccio serio e professionale verso la crescita della squadra. Auguro all'Inter di proseguire su questa strada e di essere presto al Top dei club europei".