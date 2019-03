Golf, Molinari ora è 7/o nel mondo

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Favola Molinari. Con il successo in rimonta nell'Arnold Palmer Invitational l'azzurro è passato dalla decima alla settima posizione nel world ranking. Colpo grosso dell'azzurro, che con 6.7106 insidia Rory McIlroy (sesto con 6.7254). Top five invariata per il resto. Con Dustin Johnson, a riposo in Florida, che ha approfittato del doppio passo falso di Justin Rose (numero due) e Brooks Koepka (uscito al taglio ad Orlando e sempre in terza posizione). Mentre Justin Thomas e Bryson DeChambeau continuano ad occupare rispettivamente la quarta e la quinta piazza. E' stabile in ottava posizione Xander Schauffele, con Rickie Fowler nono e Jon Rahm decimo. Passo in avanti per Tiger Woods. Capolavoro Molinari: il secondo successo in carriera sul PGA Tour permette all'azzurro di continuare la scalata alle classifiche mondiali. Punti fondamentali pure nella corsa alla FedEx Cup per il torinese, ventesimo.