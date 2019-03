Golf, Molinari anche campione d'incassi

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Bottino faraonico per Francesco Molinari, che con l'exploit nell'Arnold Palmer Invitational di golf s'è aggiudicato un montepremi da 1.638.000 dollari. Con il torinese che si sta trasformando in un campione anche a livello d'incassi. I successi 2018 e la prima affermazione nel 2019 (la seconda in carriera sul PGA Tour) hanno permesso all'azzurro di guadagnare cifre da record. Il golfista più amato d'Italia ha però mantenuto sempre il profilo basso. Dietro i trionfi di "Chicco" Molinari c'è infatti la famiglia, a cui l'azzurro dedica vittorie e tempo quando non è in giro per il mondo. Tra la passione per i colori nerazzurri dell'Inter e il tifo per il West Ham, il torinese si diverte a frequentare i social rispondendo ad ogni suoi followers. Ma sono appunto la moglie Valentina e i figli Tommaso ed Emma la sua vittoria più grande.