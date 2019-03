Golf, Chimenti "Molinari diventerà n. 1"

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Non ho alcun dubbio, Francesco Molinari diventerà presto il nuovo numero 1 al mondo del green".

Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf e vicepresidente vicario del Coni, con l'Ansa celebra l'ennesima impresa dell'azzurro che in Florida ha vinto, al termine di una grande rimonta, l'Arnold Palmer Invitational (PGA Tour) di golf.

"Vivo di certezze - sottolinea Chimenti -, 'Chicco' è ormai un fuoriclasse assoluto e vanta già il miglior swing del pianeta.

Andrò ad Augusta per seguire il Masters Tournament e spingere Molinari a un altro successo Major".