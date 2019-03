Gdf Torino sequestra 6mln euro a broker

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Beni per un valore di 6 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a Ivan M., broker della Banca Leonardo fuggito in Brasile nel marzo 2017 e poi presentatosi spontaneamente in procura, a Torino. Indagato per appropriazione indebita, è accusato di avere riciclato con la complicità di due coniugi il denaro sottratto ai clienti-risparmiatori - circa 8 milioni e mezzo di euro - ignari delle attività fraudolente.

Sono sedici, in particolare, i risparmiatori frodati attraverso l'utilizzo di moduli firmati in bianco, o con firma falsa, o facendo credere loro di investirli in strumenti finanziari nazionali o esteri. Le somme così sottratte sono state utilizzate, secondo l'accusa, per l'acquisto, la vendita e la permuta di orologi di lusso, monete antiche, auto di lusso; la parte restante è stata trasferita ad aziende, italiane e straniere, riconducibili al broker o ai coniugi complici. Ai due uomini, è stato notificato anche il divieto di espatrio e l'obbligo di presentarsi alla polizia.