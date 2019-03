Champions: Atletico sbarcato a Torino

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Il volo charter che ha portato l'Atletico Madrid a Torino è atterrato regolarmente alle 14 all'aeroporto di Caselle. Lo scalo torinese era battuto da un forte vento che poco prima aveva costretto un altro aereo in arrivo dalla capitale spagnola a spostare l'atterraggio a Malpensa. "Ciao, Italia. Siamo a Torino", è il tweet pubblicato sull'account del club spagnolo con le immagini della squadra biancorossa che scende dal velivolo. L'Atletico, che ha oltre 1.500 tifosi al seguito nella trasferta di Champions, è in ritiro in un albergo del pieno centro di Torino.