Braida, Atletico non è impossibile

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Non faccio previsioni, la Juventus è una grande squadra, l'Atletico Madrid pure, se la devono giocare. Se vince chi gioca il calcio migliore, a me fa piacere": è salomonico Ariedo Braida, il ds del Barcellona di Messi, ai microfoni di Radio anch'io sport, di fronte alla richiesta di un pronostico sulla partitissima di domani fra la Juve e l'Atletico per un posto nei quarti di Champions. Secondo Braida quella di Simeone "è l'unica squadra dallo stile italiano che gioca in Spagna, gioca all'italiana, rocciosa, dura, difficile, sempre da battere, sempre combattiva. Però non è una squadra impossibile, la Juventus ha grandi giocatori, può farcela ma sarà una battaglia durissima". Quanto ha pesato l'assenza di Cristiano Ronaldo nel Real Madrid quest'anno? risponde Braida: "se manca un protagonista del livello di Cr7 si vede, la squadra ha perso qualcosa. Poi va detto che non è che il Real poteva vincere tutte le coppe. La caduta degli dei c'è per tutti, per tutte le squadre del mondo".