Bonisoli,musei devono dialogare tra loro

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 11 MAR - "Domodossola ha le strutture e le dimensioni giuste per diventare una bomboniera culturale. L'amministrazione comunale, con le sue iniziative, sta andando verso la direzione giusta: penso si possa fare un ottimo lavoro". Così il ministro ai Beni culturali, Alberto Bonisoli, che questa mattina ha visitato Domodossola: un salto nel centro storico, i musei, il Sacro Monte Calvario patrimonio Unesco.

"Sono passato decine di volte in Val d'Ossola in treno e spesso mi sono fermato solo in stazione, non ero mai venuto nel centro di Domodossola. Sono contento di averlo visitato oggi", dice Bonisoli, che propone di "coinvolgere le strutture museali di Domodossola all'interno di un progetto più complessivo, che è il sistema museale nazionale. In Italia abbiamo più di 5 mila musei, spesso sono nello stesso posto ma non dialogano, né hanno rapporti di collaborazione. Occorre dar loro strumenti e aiutarli".