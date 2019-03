Bessa, crisi gol non colpa di Sanabria

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - La crisi del gol del Genoa, a secco da tre partite consecutive, non imputabile a Tony Sanabria. Ne è convinto il centrocampista rossoblù, Daniel Bessa, che invita l'ambiente a dimenticare Piatek, 8 gol in 9 partite al Milan: ''Non è colpa sua, non deve segnare solo lui. Io stesso dovrei fare meglio, essere più cinico sotto porta. E' qualche partita che Sanabria non va in gol e quindi lo punzecchiano, è il mondo del calcio che va così.''. Bessa, a margine di un evento a Milano organizzato da LeasePlan, spera domenica contro la Juventus di poter replicare la rete dell'andata, nel pareggio dello Stadium: ''Hanno qualità incredibili e perdere contro la squadra più forte del campionato non sarebbe certo un disonore.

Però tutti hanno punti deboli e noi dovremmo cercare di sfruttarli. Si gioca sempre undici contro undici, speriamo magari ci prendano un po' sotto gamba dopo la Champions''.