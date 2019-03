Atp finals, Ilotte "la partita è aperta"

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - "C'è un territorio che li vuole, per fortuna non è una partita chiusa. Stiamo vedendo con la sindaca come andare avanti". Così il presidente di Unioncamere Piemonte, Vincenzo Ilotte, sulle mosse per portare gli Atp Finals di tennis a Torino dal 2021 al 2025.