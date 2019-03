Amianto, sequestro 1200 tnl scarti edili

(ANSA) - TORTONA (ALESSANDRIA), 11 MAR - Sequestrate dai Carabinieri del Noe (Nucleo Operativo Ecologico) 1.200 tonnellate contaminate da amianto in un'azienda del Tortonese che si occupa del recupero dei detriti derivanti dalla demolizione edile, trasformandoli in materiali inerti utili al reimpiego nell'attività di costruzione. La Provincia di Alessandria ha fornito supporto facendo volare con un drone.

I rifiuti erano stoccati in cumuli a brevissima distanza da campi coltivati a cereali. Dalle verifiche tecniche è emerso che gli scarti edili, visibili anche dalla strada, non erano solo un problema di deturpazione del paesaggio: i campionamenti eseguiti hanno rivelato la presenza di amianto di tipo 'crisotilo' nei rifiuti da trattare e in quelli in lavorazione.

I militari hanno messo i sigilli a un'area di 3mila metri quadrati. Il rappresentante legale dovrà rispondere dei reati di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni all'esercizio dell'attività.