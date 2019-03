Tav: Durbiano, bicchiere mezzo pieno

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - "Esprimo soddisfazione per le modalità ed i contenuti espressi dal presidente Conte nella lettera a Telt. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno direi che è il primo passo ufficiale di un governo per dire no al tunnel di base e Si a un collegamento utile e funzionale utile ai cittadini, da ridiscutere con Francia ed Europa. Una posizione vicina alla proposta emersa dal territorio valsusino".

Lo dichiara Nilo Durbiano, sindaco di Venaus, esponente storico del movimento No Tav della Valle di Susa.

Nei giorni scorsi Durbiano aveva lanciato l'idea - corroborata da un gruppo di tecnici - di un nuovo traforo del Frejus in alternativa al maxi-tunnel previsto per il Tav Torino-Lione.