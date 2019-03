Tav, domani Telt riunisce cda

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - L'appuntamento è per domani, in video-conferenza. Dopo la sospensione dello scorso 19 febbraio, torna a riunirsi il cda di Telt, la società italo-francese responsabile della realizzazione e della gestione della futura Torino-Lione. All'ordine del giorno la conclusione della discussione sui bandi di gara da 2,3 miliardi per lo scavo del tunnel di base. Che, "in assenza di atti giuridicamente rilevanti che comportino istruzioni di segno contrario", darà via libera alla pubblicazione degli 'avis de marchés", gli inviti a presentare candidatura per gli interventi dei lotti francesi della galleria.

Il finale è già scritto nella lettera con cui la società - costituita a Parigi nel 2015 con una partecipazione delle quote al 50% tra Ferrovie dello Stato italiane e Stato francese - ha annunciato al premier Conte l'intenzione di procedere per non perdere 300 degli 813 milioni di euro della prima tranche di contributi comunitari. E per non incorrere in eventuali responsabilità civili e amministrative.