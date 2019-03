Rimonta Toro,2-1 al Frosinone per Europa

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Il Torino batte in rimonta il Frosinone e continua a sognare l'Europa. Allo Stirpe finisce 2-1 per i granata grazie alla doppietta di Belotti, che sale a dieci reti nella classifica dei marcatori e regala alla sua squadra tre punti preziosi nella corsa all'Europa League.

Prova di carattere, quella del Toro, in svantaggio al 42' del primo tempo per un gol di Paganini, che di testa batte Sirigu.

L'imbattibilità del portiere si ferma così a 599', secondo nella storia granata soltanto a Bacigalupo: il portiere del Grande Torino è infatti arrivato fino a 690'.

La reazione della squadra di Mazzarri arriva nella ripresa: all'11 Belotti di testa riporta il risultato in parità, poi si ripete al 33' grazie ad una bella girata su assist di Ola Aina, entrato al posto di De Silvestri. Nel finale Iago Falque, entrato al posto di Meitè, colpisce su punizione l'incrocio dei pali; poi è di nuovo Belotti a divorarsi il colpo del ko solo davanti al portiere.