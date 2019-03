Nel comò 2 kg hashish, arrestato

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Più di 2 kg di hashish nel comò della camera da letto: anche questo hanno trovato gli agenti di polizia che, a Torino, hanno perquisito l'abitazione di un pusher di 26 anni, italiano, che smerciava droga nel quartiere Borgo Vittoria.

Il giovane, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato arrestato. In casa aveva il materiale per confezionare le dosi (un bilancino di precisione, un rotolo di carta di alluminio) e mille euro in contanti, che sono stati messi sotto sequestro.