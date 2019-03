Juve: ultrà Drughi "sostegno a squadra"

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - "Non ci pieghiamo, non ci vendiamo, ma per amore tifiamo". La Curva Sud annuncia via social il suo sostegno alla Juventus in occasione del match di ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid: "Solo per la maglia, martedì fuori la voce" si legge nel post apparso sulla pagina Facebook dei Drughi Ultrà Curva Sud.

Nelle ultime due partite casalinghe i tifosi della Curva Sud avevano scioperato per il caro prezzi, battibeccando con il resto dello stadio in occasione della sfida con l'Udinese. Nelle ore successive alla partita erano comparse sui muri vicino all'Allianz scritte contro il presidente Agnelli, il club e la tifoseria.