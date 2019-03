Guardiola:Juve?Non vado da nessuna parte

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Ho ancora due anni di contratto e, se non mi esonerano, di certo, non andrò da nessuna parte".

Josep Guardiola gela la Juventus e i suoi tifosi, parlando del proprio futuro nella conferenza stampa successiva alla vittoria per 3-1 del Manchester City sul Watford (tripletta di Sterling e rete della bandiera dell'ex milanista Deulofeu). A sentire il diretto interessato, la voce venuta fuori nei giorni scorsi di una possibile trattativa fra il club bianconero e l'allenatore spagnolo, fautore del 'tiki'taka', è assolutamente priva di fondamento. Nel caso in cui Allegri dovesse salutare, la Juve seguirà altre piste per il nuovo allenatore: Zinedine Zidane e Antonio Conte sono i nomi più gettonati.