Donna accoltellata, 'lui non lo perdono'

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - "C'è l'ho fatta per i miei figli.

Non pensavo ci sarei riuscita, ma sono ancora qui a lottare per loro". Così Patrizia, la donna che ieri, a Torino, è stata accoltellata dal convivente che voleva lasciare. "Lui non lo perdono - dice - perché una cosa così non si può perdonare".

La donna, ricoverata nel reparto di chirurgia toracica all'ospedale San Giovanni Bosco, è sveglia e cosciente. I medici le hanno praticato un drenaggio al polmone destro; nei prossimi giorni sarà sottoposta a una plastica facciale.

"E' stata colpita - spiegano i familiari e gli amici che sono andati a trovarla - con trenta coltellate, di cui quindici profonde alla schiena".

"Non stato c'è nessun tradimento - sottolinea Elena, amica di sempre - e quanto è stato detto a questo proposito è terribile. Lei, stufa di stare al fianco di una persona manesca, voleva lasciarlo. Non l'ha mai tradito".