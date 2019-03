Coordinamento No Tav riunito in Valsusa

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - "Forti perplessità" ma anche "cauto ottimismo" dopo le parole del premier Conte: il coordinamento No Tav della Valle di Susa si è riunito oggi a San Didero (Torino) e ha fatto il punto della situazione. Nell'incontro si è ricordata la grande manifestazione nazionale del 23 marzo a Roma contro le "grandi opere inutili" e si è ribadita la volontà di proseguire il percorso, a prescindere dalle mosse dell'esecutivo gialloverde.

"Confidiamo - afferma Nilo Durbiano, sindaco di Venaus - che quanto scritto dal presidente Conte venga preso alla lettera dai suoi interlocutori: auspichiamo un incontro a breve scadenza fra lui, Macron e l'Unione Europea per una rivalutazione complessiva del progetto".

Fra i presenti Francesca Frediani, consigliere regionale M5S.

"Sono davvero contenta - ha dichiarato - per l'affetto che molti mi hanno dimostrato. Niente leoni da tastiera, ma persone che ti guardano negli occhi e ti abbracciano. Persone con cui sai di condividere ancora un cammino. Ne avevo bisogno".